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Auxiliar de serviços gerais tem moto incendiada de forma criminosa no Cristo Rei

Caso aconteceu ontem e dois suspeitos foram identificados

Renan Nucci

Publicado em 11/10/2018 às 08:15

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Um auxiliar de serviços gerais de 37 anos teve a moto destruída por incêndio criminoso na manhã de ontem, no Conjunto Cristo Rei, em Anastácio. Populares tentaram controlar as chamas por conta própria, mas foi preciso presença do Corpo de Bombeiros. Dois suspeitos foram identificados.

O homem relatou que estava dormindo em sua residência, localizada na Rua Projetada D, quando foi acordado por vizinhos relatando que seu veículo estava em chamas. A moto, que ficava estacionada na frente da casa, onde não há muros, foi levada até o meio-fio, para evitar que as chamas se alastrassem para outros locais.

Em seguida foram acionados os bombeiros e a Polícia Militar. Testemunhas disseram que viram dois homens fugindo do local no momento em que o fogo iniciou. Eles foram identificados e a vítima chegou a procurá-los em uma casa no mesmo bairro, mas não foram encontrados. O caso foi registrado como dano qualificado e será investiga pela Polícia Civil.

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