Foragido tenta correr pulando muros e invadindo casas, mas é preso em Anastácio

Policial
Ação foi realizada pelas equipes da Força Tática e ALI da Polícia Militar
A Força Tática e a Agência Local de Inteligência (ALI) prenderam na tarde de ontem, em Anastácio, um homem de 45 anos foragido da justiça. O suspeito tentou correr pulando muros e invadindo residências na região da Vila Santa Maria, mas acabou preso e levado para a delegacia.
De acordo com boletim de ocorrência, os policiais foram informados que o suspeito estaria em determinado local na Rua João Pessoa e foram averiguar. Ao perceber a aproximação da equipe, o homem iniciou fuga, entrando primeiro em uma casa onde a cerca elétrica estava desabilitada.
Ele continuou pulando muros, mas apesar da tentativa, acabou preso pela PM. Ele estava bastante nervoso e foi preciso uso de algemas para contê-lo e garantir a segurança dele, bem como dos policiais. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde está recolhido.
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Loterias
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