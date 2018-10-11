Foragido tenta correr pulando muros e invadindo casas, mas é preso em Anastácio

A Força Tática e a Agência Local de Inteligência (ALI) prenderam na tarde de ontem, em Anastácio, um homem de 45 anos foragido da justiça. O suspeito tentou correr pulando muros e invadindo residências na região da Vila Santa Maria, mas acabou preso e levado para a delegacia.

De acordo com boletim de ocorrência, os policiais foram informados que o suspeito estaria em determinado local na Rua João Pessoa e foram averiguar. Ao perceber a aproximação da equipe, o homem iniciou fuga, entrando primeiro em uma casa onde a cerca elétrica estava desabilitada.

Ele continuou pulando muros, mas apesar da tentativa, acabou preso pela PM. Ele estava bastante nervoso e foi preciso uso de algemas para contê-lo e garantir a segurança dele, bem como dos policiais. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde está recolhido.