Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:31

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Homem é preso por suspeita de abuso sexual contra a prima de 11 anos

Crime aconteceu por volta das 21h30 na Rua clementina de Jesus, no Conjunto Aero Rancho, região sul da cidade

Renan Nucci

Publicado em 11/10/2018 às 10:54

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Jovem de 28 anos foi preso sob suspeita de abusar sexualmente da prima de 11 anos. O crime aconteceu na noite de ontem (10), na Rua Clementina de Jesus, no Conjunto  Aero Rancho, região sul de Campo Grande. O nome do suspeito não será divulgado para preservar as identidades da vítima. 

Conforme a delegada plantonista da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Fernanda Barros, a mãe da vítima contou que a filha mora com a avó e o suspeito. Os dois são criados pela senhora desde pequenos. Ontem à noite, a vítima, o irmão dela, e o suspeito conversavam em frente à casa, quando o rapaz disse que precisava buscar um dinheiro na casa de um conhecido e chamou a prima para ir junto.

A garota aceitou e os dois foram a pé. Durante o caminho, o rapaz empurrou a menina para uma área de mata e a obrigou a fazer sexo oral nele. Após o crime, a vítima voltou sozinha para a casa e contou o que havia acontecido para a irmã, que avisou a mãe.

Imediatamente, a mãe levou a filha para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região e durante o caminho avistou o suspeito e acionou a Polícia Militar. O rapaz, que foi preso enquanto lanchava, negou o crime. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.

O homem passará por audiência de custódia nesta manhã (11) na Justiça, para definir se ficará preso esperando o andamento do inquérito e posterior processo ou se poderá responder em liberdade. Ele responde a processos por furto qualificado e roubo. Segundo a Polícia Militar que fez a prisão do 10 Batalhão, o rapaz era foragido do sistema prisional.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo