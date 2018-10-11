Homem é preso por suspeita de abuso sexual contra a prima de 11 anos

Policial
Crime aconteceu por volta das 21h30 na Rua clementina de Jesus, no Conjunto Aero Rancho, região sul da cidade
Jovem de 28 anos foi preso sob suspeita de abusar sexualmente da prima de 11 anos. O crime aconteceu na noite de ontem (10), na Rua Clementina de Jesus, no Conjunto Aero Rancho, região sul de Campo Grande. O nome do suspeito não será divulgado para preservar as identidades da vítima.
Conforme a delegada plantonista da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Fernanda Barros, a mãe da vítima contou que a filha mora com a avó e o suspeito. Os dois são criados pela senhora desde pequenos. Ontem à noite, a vítima, o irmão dela, e o suspeito conversavam em frente à casa, quando o rapaz disse que precisava buscar um dinheiro na casa de um conhecido e chamou a prima para ir junto.
A garota aceitou e os dois foram a pé. Durante o caminho, o rapaz empurrou a menina para uma área de mata e a obrigou a fazer sexo oral nele. Após o crime, a vítima voltou sozinha para a casa e contou o que havia acontecido para a irmã, que avisou a mãe.
Imediatamente, a mãe levou a filha para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região e durante o caminho avistou o suspeito e acionou a Polícia Militar. O rapaz, que foi preso enquanto lanchava, negou o crime. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.
O homem passará por audiência de custódia nesta manhã (11) na Justiça, para definir se ficará preso esperando o andamento do inquérito e posterior processo ou se poderá responder em liberdade. Ele responde a processos por furto qualificado e roubo. Segundo a Polícia Militar que fez a prisão do 10 Batalhão, o rapaz era foragido do sistema prisional.
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