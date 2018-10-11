PMA autua proprietário rural em R$ 5,7 mil por desmatamento em Terenos

Equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA) que trabalham na operação Padroeira do Brasil nas propriedades rurais, na prevenção ao tráfico de papagaios, estão realizando vistorias relativas à Operação Cervo-do-Pantanal, contra o desmatamento ilegal de áreas coincidentes com as regiões determinadas à fiscalização nesta operação Semana Santa, como forma de racionalização de recursos humanos e materiais.

Ontem (10) à tarde, um infrator foi autuado em Terenos, em R$ 5.790,00, pelo desmatamento de 5,79 hectares, medidas com uso de GPS, em sua propriedade localizada no assentamento Patagônia, na área rural do município.

O desmatamento verificado por imagem de satélites ocorrera entre 2013 e 2015 e havia pastagem no local. Em outra parte da área desmatada, a madeira e tocos das árvores derrubadas ainda se encontravam no local.

O Infrator (66), residente no centro de Terenos, que confessou ter efetuado a supressão vegetal, responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O proprietário rural foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.