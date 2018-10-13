Homem é morto com tiro na cabeça em Campo Grande

Um homem de 32 anos foi encontrado morto com disparos de arma de fogo no Bairro Universitário na noite desta sexta-feira. O corpo de Bruno Alcides de Souza foi encontrado caído por moradores que acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que constaram .

O reconhecimento foi feito pelo patrão da vítima. O Corpo foi transportado pela funerária do plantão. Ainda não há pistas sobre o suspeito. No local dos fatos, foram recolhidos pela Perícia Policial os objetos acima relacionados.