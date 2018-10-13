Homem é morto com tiro na cabeça em Campo Grande

Policial
Moradores acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros
Um homem de 32 anos foi encontrado morto com disparos de arma de fogo no Bairro Universitário na noite desta sexta-feira. O corpo de Bruno Alcides de Souza foi encontrado caído por moradores que acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que constaram .
O reconhecimento foi feito pelo patrão da vítima. O Corpo foi transportado pela funerária do plantão. Ainda não há pistas sobre o suspeito. No local dos fatos, foram recolhidos pela Perícia Policial os objetos acima relacionados.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
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