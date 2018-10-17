Homem é acusado de raptar adolescente em Três Lagoas

Um homem de aproximadamente 40 anos, é acusado de raptar e ameaçar uma adolescente de 15 anos. O acusado não foi localizado. O caso aconteceu na cidade de Três Lagoas, na última segunda-feira (15), enquanto a vítima andava de bicicleta.

Segundo o site JPNews, a adolescente relatou que estava andando de bicicleta quando foi abordado pelo autor. Ele teria exigido que a jovem entrasse em no carro e colocado a bicicleta no porta-malas. A adolescente relatou que o acusado teria percorrido mais de 50 km e a todo momento teria ameaçado de morte. Durante o trajeto o suspeito também teria informado que conhecia o pai da vítima e havia passado em sua residência em outras ocasiões.

A jovem ainda relatou que já havia sido abordada pelo autor em data anterior onde o acusado teria oferecido R$ 500. Ainda conforme o site JPNews, a adolescente foi liberada cerca de uma hora após o sequestro, em uma estrada de acesso ao aeroporto municipal de Três Lagoas. A mãe da vítima registrou o caso na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e será investigada pela Delegacia de Atendimento à Mulher da cidade como cárcere privado.



