Trabalhador rural é morto por colega após discussão na sede de fazenda em Aquidauana

Violência
Vítima foi atingida por cerca de seis golpes de punhal; suspeito foi identificado, mas está foragido
O trabalhador rural Manoel Rubens Garcia, de 58 anos, foi morto a golpes de punhal por um colega de trabalho na noite ontem, em fazenda localizada na região do Pantanal da Nhecolândia, na zona rural de Aquidauana. O suspeito, identificado como Fabrício, fugiu do local e até o momento não foi localizado.
Informações apontam que ele e a vítima teriam se desentendido por causa de ração de gado na sede da fazenda, à tarde. De acordo com a Polícia Civil, os dois chegaram a discutir seriamente, mas foram separados por amigos. À noite, Fabrício encontrou Manoel sentado em uma cadeira da casa e o atacou por trás.
A vítima levou aproximadamente seis golpes na nuca e morreu no local, em razão de grave ferimento que rompeu artéria do pescoço. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana. O Setor de Investigações Gerais (SIG) e Perícia Criminal da Polícia Civil faz buscas pelo suspeito.
Colaborou Ivynara Dias
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS