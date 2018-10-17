Trabalhador rural é morto por colega após discussão na sede de fazenda em Aquidauana

O trabalhador rural Manoel Rubens Garcia, de 58 anos, foi morto a golpes de punhal por um colega de trabalho na noite ontem, em fazenda localizada na região do Pantanal da Nhecolândia, na zona rural de Aquidauana. O suspeito, identificado como Fabrício, fugiu do local e até o momento não foi localizado.

Informações apontam que ele e a vítima teriam se desentendido por causa de ração de gado na sede da fazenda, à tarde. De acordo com a Polícia Civil, os dois chegaram a discutir seriamente, mas foram separados por amigos. À noite, Fabrício encontrou Manoel sentado em uma cadeira da casa e o atacou por trás.

A vítima levou aproximadamente seis golpes na nuca e morreu no local, em razão de grave ferimento que rompeu artéria do pescoço. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana. O Setor de Investigações Gerais (SIG) e Perícia Criminal da Polícia Civil faz buscas pelo suspeito.

Colaborou Ivynara Dias

