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Violência

Trabalhador rural é morto por colega após discussão na sede de fazenda em Aquidauana

Vítima foi atingida por cerca de seis golpes de punhal; suspeito foi identificado, mas está foragido

Renan Nucci

Publicado em 17/10/2018 às 14:17

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O trabalhador rural Manoel Rubens Garcia, de 58 anos, foi morto a golpes de punhal por um colega de trabalho na noite ontem, em fazenda localizada na região do Pantanal da Nhecolândia, na zona rural de Aquidauana. O suspeito, identificado como Fabrício, fugiu do local e até o momento não foi localizado.

Informações apontam que ele e a vítima teriam se desentendido por causa de ração de gado na sede da fazenda, à tarde. De acordo com a Polícia Civil, os dois chegaram a discutir seriamente, mas foram separados por amigos. À noite, Fabrício encontrou Manoel sentado em uma cadeira da casa e o atacou por trás.

A vítima levou aproximadamente seis golpes na nuca e morreu no local, em razão de grave ferimento que rompeu artéria do pescoço. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana. O Setor de Investigações Gerais (SIG) e Perícia Criminal da Polícia Civil faz buscas pelo suspeito.

Colaborou Ivynara Dias
 

 

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