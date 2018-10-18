Corpo de rapaz é encontrado baleado e decaptado em Corumbá

Execução
Corpo foi encontrado no final da tarde de ontem (17)
Um rapaz de 21 anos, identificado como Márcio Lucas Preza Libanio, foi encontrado decapitado no final da tarde desta quarta-feira (17) em uma área localizada na parte baixa de Corumbá, próximo à ladeira Dona Emília, no bairro Beira Rio. Moradores teriam ouvido tiros ao meio-dia, mas só por volta das 16h, o corpo foi avistado em área de alta vegetação.
Conforme o jornal Diário Corumbaense, o delegado titular do 1º Distrito Policial, Sam Suzumura, afirma que a vítima foi reconhecida por uma tia, com quem estaria morando há cerca de três meses, vindo de Cuiabá, no Mato Grosso. A última vez que ela o viu foi na terça-feira à noite, quando ele saiu de casa dizendo que voltaria logo. A vítima foi reconhecida pela parente por meio de fotos feitas no local do crime.
Além de ter sido decapitado, Márcio tinha marcas de tiros em uma das mãos, ombros e cabeça. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL. A Polícia Civil investiga o caso.
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