Corpo de rapaz é encontrado baleado e decaptado em Corumbá

Um rapaz de 21 anos, identificado como Márcio Lucas Preza Libanio, foi encontrado decapitado no final da tarde desta quarta-feira (17) em uma área localizada na parte baixa de Corumbá, próximo à ladeira Dona Emília, no bairro Beira Rio. Moradores teriam ouvido tiros ao meio-dia, mas só por volta das 16h, o corpo foi avistado em área de alta vegetação.

Conforme o jornal Diário Corumbaense, o delegado titular do 1º Distrito Policial, Sam Suzumura, afirma que a vítima foi reconhecida por uma tia, com quem estaria morando há cerca de três meses, vindo de Cuiabá, no Mato Grosso. A última vez que ela o viu foi na terça-feira à noite, quando ele saiu de casa dizendo que voltaria logo. A vítima foi reconhecida pela parente por meio de fotos feitas no local do crime.

Além de ter sido decapitado, Márcio tinha marcas de tiros em uma das mãos, ombros e cabeça. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL. A Polícia Civil investiga o caso.