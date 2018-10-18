Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:36

Buscar

Últimas notícias
X

Execução

Corpo de rapaz é encontrado baleado e decaptado em Corumbá

Corpo foi encontrado no final da tarde de ontem (17)

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/10/2018 às 08:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um rapaz de 21 anos, identificado como Márcio Lucas Preza Libanio, foi encontrado decapitado no final da tarde desta quarta-feira (17) em uma área localizada na parte baixa de Corumbá, próximo à ladeira Dona Emília, no bairro Beira Rio. Moradores teriam ouvido tiros ao meio-dia, mas só por volta das 16h, o corpo foi avistado em área de alta vegetação.

Conforme o jornal Diário Corumbaense, o delegado titular do 1º Distrito Policial, Sam Suzumura, afirma que a vítima foi reconhecida por uma tia, com quem estaria morando há cerca de três meses, vindo de Cuiabá, no Mato Grosso. A última vez que ela o viu foi na terça-feira à noite, quando ele saiu de casa dizendo que voltaria logo. A vítima foi reconhecida pela parente por meio de fotos feitas no local do crime.

Além de ter sido decapitado, Márcio tinha marcas de tiros em uma das mãos, ombros e cabeça. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL. A Polícia Civil investiga o caso.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo