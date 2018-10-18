PF apreende carros de luxo, quadriciclo e jet ski com traficantes de cocaína

A quadrilha de traficantes de cocaína desarticulada pela Polícia Federal Durante a Operação Time Out, deflagrada nesta quinta-feira em Campo Grande e Três Lagoas, ostentava veículos de luxo. Ao todo foram apreendidos carros importados da BMW e Mercedes-Benz, caminhonete, caminhões, um jet ski Sea Doo Spark e um quadriciclo BRP Outlander, entre outros. Ao todo, a justiça declarou indisponibilidade de 96 veículos e imóveis, bem como determinou o bloqueio de contas bancárias.

Segundo a PF, 43 policiais cumprem oito mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara Criminal Residual. Durante cinco meses de investigações foi apreendida mais de uma tonelada de cocaína. Também ocorreram três prisões em flagrante em Mato Grosso do Sul e São Paulo, além da apreensão de três caminhões.

O inquérito policial teve início em outubro de 2017, a partir de diligências de campo que indicavam que pessoas residentes nesta Capital mantinham galpões na área urbana, onde caminhões eram carregados com cocaína. Os veículos se dirigiam a outros estados, sendo que os lucros da atividade criminosa eram utilizados pelos criminosos na aquisição de imóveis e veículos, registrados em sua grande maioria em nome de “laranjas”.

Os presos estão sendo conduzidos para a Superintendência da Polícia Federal em Campo Grande, se condenados, poderão cumprir penas que ultrapassam 20 anos de prisão.