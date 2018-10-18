Piloto brasileiro é assassinado com tiros de fuzil no Paraguai

Fronteira
A polícia suspeita que ele trabalhava para o crime organizado na fronteira
Um piloto de avião brasileiro, de 58 anos, foi assassinado nesta quarta-feira (17) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com Ponta Porã, sul de Mato Grosso do Sul.
Imagens de câmera de segurança registraram o momento do crime. A caminhonete branca que o brasileiro dirigia é cercada por um carro em um cruzamento. Ambos reduzem a velocidade, neste momento, é possível ver estilhaços provocados pelos disparos.
A vítima perde o controle e bate em uma outra caminhonete que estava à frente. O atirador foge pela rua lateral. O piloto chegou a ser atendido no hospital, porém, não resistiu aos ferimentos.
Foram encontradas sete cápsulas de fuzil no local do crime. O piloto foi condenado no Brasil em 2005 por tráfico de drogas. A polícia suspeita que ele trabalhava para traficantes que atuam na região de fronteira
A divisão de homicídios da Polícia Paraguaia informou que vai analisar as imagens da execução e periciar o carro do piloto.
Este é o segundo assassinato envolvendo brasileiros em menos de uma semana no Paraguai. No dia 13, Elisandra Aranda Maldonado, de 38 anos, foi executada com 9 tiros de pistola calibre 9 milímetros no centro de Pedro Juan Caballero. De acordo com a polícia, ela estava grávida.
Rei da Fronteira
Em junho de 2016, uma emboscada terminou com a morte do narcotraficante Jorge Rafaat, conhecido como "Rei da Fronteira". Rafaat foi morto com uma rajada de disparos de uma metralhadora ponto 50. O tirotei durou cerca de 30 minutos. Ele era considerado um dos maiores traficantes da região.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
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Loterias
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