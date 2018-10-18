Policial diz que 'agradece a Deus por estar vivo' após ataque de pitbull

"No momento do acidente, o único reflexo que eu tive foi colocar a mão no pescoço e até por isso ele mordeu o meu dedão também. Se a mordida fosse lá, não estaria aqui para contar história. A primeira coisa que passei depois, foi a aceitação de que era uma fatalidade. Graças a Deus e com apoio de familiares, amigos, equipe médica e toda a corporação, tive psicológico bom para seguir adiante. Não adianta ficar se lamentando, seria muito pior", afirmou.

Ao chegar na ala vermelha da Santa Casa, Gustavo conta que encontrou pacientes em situações tão graves que "até parou de sentir dor". "Ver muitas pessoas daquela maneira me deu uma baita lição. Precisamos agradecer o dom da vida. No meu caso, consegui fazer o procedimento com um médico especialista, que fez uma microcirurgia inervada e são 90 dias de tratamento desde o ocorrido", disse.

No caso da 4ª cirurgia, que deve ocorrer no mês de novembro deste ano, o policial conta que a intenção é continuar o processo de reconstrução do lábio. "Será pego uma porção de dentro da bochecha para fazer uma carne muito parecida do que é originalmente e, ao longo do tempo, vai voltando aos poucos a sensibilidade e o movimento. Na verdade, isto já está acontecendo. Em breve, no final do ano, no máximo até janeiro, já quero estar trabalhando", comentou Serafim.

Entenda o caso O caso ocorreu há 1 mês e seis dias, quando a vítima estava na casa do vizinho e, conforme a família, conhecia o animal. Ao sair, o cão acompanhou e a vítima então o puxou pela coleira, com intenção de não deixar ele sair do imóvel. Quando o alcançou, o cabo tentou colocar ele de volta na casa, tropeçou e o cão o mordeu na região do queixo, dilacerando a mandíbula e bochechas.