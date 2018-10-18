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Preso, suspeito de estuprar menina de 7 anos ameaça mãe da vítima

O caso ocorreu no final da manhã desta quinta-feira (18), no Bairro São Bento, em Sidrolândia

Renan Nucci

Publicado em 18/10/2018 às 15:54

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Homem de 52 anos foi preso suspeito de estuprar menina de 7 anos e ameaçar de morte a mãe dela para que não contasse nada. O caso ocorreu no final da manhã desta quinta-feira (18), no Bairro São Bento, em Sidrolândia – a 71 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o jornal Sidrolândia News, o suspeito é amigo da mãe da vítima e tinha o hábito de visitá-la. O caso veio a tona depois que a menina contou a mãe o que tinha acontecido.

A Polícia Militar foi chamada e a mãe da vítima detalhou, que ao saber o que tinha acontecido foi pedir explicações ao suspeito. Neste momento, ele teria ameaçado ela de morte caso a criança contasse para alguém o que havia ocorrido.

Os militares e Conselho Tutelar foram até a casa do suspeito. Lá, ele foi preso e levado para a delegacia onde será ouvido. Ele pode responder por estupro de vulnerável e ameaça.

*A identidade do suspeito não será divulgada respeitando o que determina o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) quanto a preservação da imagem da vítima.

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