PRF apreende Corolla atolada com uma tonelada de maconha em MS

Policial
O automóvel tinha ainda, alteração em seus sinais identificadores
No início da noite desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1,1 tonelada de maconha em um veículo abandonado em uma estrada vicinal, em Campo Grande.
A Central de Comando e Controle da PRF recebeu informações de um veículo abandonado próximo à uma fazenda cerca de 20 quilômetros da BR-163. A equipe de plantão foi informada e seguiu ao local, encontrando um Toyota Corolla com placas aparentes de Campo Grande/MS, atolado e abandonado sem as chaves.
O veículo estava carregado com uma grande quantidade de maconha. O automóvel tinha ainda, alteração em seus sinais identificadores, sendo original placas de Dourados, com registro de furto/roubo em 26/06/2018.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, informou que havia um indivíduo suspeito nas proximidades. Minutos após, os militares encontraram o homem, em seu bolso estava as chaves do veículo abandonado com a droga. Ele admitiu que era motorista do Corolla com o entorpecente.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com o veículo e a droga para a Polícia Civil em Campo Grande.
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