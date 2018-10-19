Empresário e filho de 1 ano morrem em acidente retornando de viagem em MS

Um empresário e o filho de 1 ano, morreram em acidente de carro na tarde desta quinta-feira (18) na MS-267, entre Maracaju e Guia Lopes da Laguna, a 160 km de Campo Grande. A esposa e a filha do casal, de 7 anos, foram socorridas e encaminhadas ao hospital.

Conforme informações preliminares, o motorista conduzia o veículo sedan e teria pedido controle da direção após bater em uma carreta carregada de soja. Veículo da família saiu da pista e capotou. As vítimas retornavam de uma viagem de Bonito e seguiam para Dourados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreram a esposa da vítima e a menina ao hospital. A criança estaria sendo encaminhada a Santa Casa de Campo Grande pois estado de saúde era mais grave, divulgou do site MS em Foco.

Identificação das vítimas ainda não foi confirmada oficialmente.