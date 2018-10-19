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Fiscalização

Exército apreende 690 munições, pólvora e multa 5 empresas durante operação em MS

As atividades de fiscalização, realizadas ao longo do ano, visam a promover a adequação e a correção das empresas registradas

Renan Nucci

Publicado em 19/10/2018 às 16:25

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O Exército Brasileiro, através da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), realizou de 16 a 19 de outubro, a sétima edição da Operação Alta Pressão. O evento ocorreu, simultaneamente, nas doze Regiões Militares, abrangendo todo o território nacional e destina-se a intensificar a fiscalização do comércio de armas de fogo e munições por pessoa jurídica.

As Organizações Militares que compõem o Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados da 9ª Região Militar (SisFPC/9) empregaram 12 equipes, compostas por 49 militares próprios, e apoiados por mais de 14 integrantes dos Órgãos de Segurança e Ordem Pública (OSOP) e de Agências Governamentais.

Durante a operação, foram realizadas 65 fiscalizações, em 41 municípios, percorrendo cerca de 16.000 km. As fiscalizações resultaram na apreensão de 690 munições de diversos calibres, 100g de pólvora branca, estojos de munição e na autuação de 5 empresas, por não estarem atendendo a legislação vigente.

As atividades de fiscalização, realizadas ao longo do ano, visam a promover a adequação e a correção das empresas registradas, quanto ao trato dos Produtos Controlados pelo Exército (PCE), coibindo os possíveis desvios para utilização em atividades ilícitas e colaborando, decisivamente, com o incremento da percepção da segurança pública.

 

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