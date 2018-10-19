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PM assassinado fazia "bico" como segurança em fábrica abandonada

A vítima foi encontrada morta nesta manhã pelo colega de trabalho

Renan Nucci

Publicado em 19/10/2018 às 14:07

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O Policial Militar identificado como Gilberto Biano Mendes Valiente, encontrado morto na manhã desta sexta-feira (19), em fábrica abandonada na região do Indubrasil, em Campo Grande fazia bico como segurança do local. A Polícia Civil está investigando o caso.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o colega de Valiente chegou pela manhã para trocar o turno quando encontrou a vítima caída no chão com a roupa toda suja. O Corpo de Bombeiros foi acionado e por volta das 10h30 chegou ao local do crime.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estão fazendo varreduras no local em busca do suspeito.

ONDA DE VIOLÊNCIA

Uma onda de violência varreu Mato Grosso do Sul na noite de quarta-feira e na madrugada de ontem, deixando sete mortos, todos por morte violenta. Somente em Campo Grande, foram quatro assassinatos, e um deles teve como vítima Marcel Costa Hernandes Colombo, 31, também conhecido como “Playboy da Mansão”. Ele morreu com cinco tiros de pistola nas costas.

Dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública  (Sejusp) revelam que, em menos de uma semana (de domingo até ontem), 11 pessoas foram vítimas de homicídio em Mato Grosso do Sul.

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