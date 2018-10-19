PM assassinado fazia "bico" como segurança em fábrica abandonada

Policial
A vítima foi encontrada morta nesta manhã pelo colega de trabalho
O Policial Militar identificado como Gilberto Biano Mendes Valiente, encontrado morto na manhã desta sexta-feira (19), em fábrica abandonada na região do Indubrasil, em Campo Grande fazia bico como segurança do local. A Polícia Civil está investigando o caso.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, o colega de Valiente chegou pela manhã para trocar o turno quando encontrou a vítima caída no chão com a roupa toda suja. O Corpo de Bombeiros foi acionado e por volta das 10h30 chegou ao local do crime.
Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estão fazendo varreduras no local em busca do suspeito.
ONDA DE VIOLÊNCIA
Uma onda de violência varreu Mato Grosso do Sul na noite de quarta-feira e na madrugada de ontem, deixando sete mortos, todos por morte violenta. Somente em Campo Grande, foram quatro assassinatos, e um deles teve como vítima Marcel Costa Hernandes Colombo, 31, também conhecido como “Playboy da Mansão”. Ele morreu com cinco tiros de pistola nas costas.
Dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) revelam que, em menos de uma semana (de domingo até ontem), 11 pessoas foram vítimas de homicídio em Mato Grosso do Sul.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
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