Embriagado, jovem de 20 anos é preso depois de empinar moto em Anastácio

A Polícia Militar de Anastácio prendeu na tarde de ontem, na Avenida Manoel Murtinho, um rapaz de 20 anos embriagado, flagrado empinando uma moto Honda CG Titan. O suspeito tentou fugir dos policiais em alta velocidade e chegou a resistir à prisão, mas acabou detido e algemado.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento pela região central, quando avistaram o rapaz realizando a manobra, colocando em risco a própria vida e também a de terceiros. Ele estava na Avenida da Integração e, ao ver a polícia, saiu em disparada na CG.

Ainda durante a fuga, chegou a empinar novamente, mas foi detido. Ao abordá-lo, os policiais viram que estava sob efeito de álcool. Ele respondem por desobediência, participar de competição não autorizada (trânsito) e por conduzir veículo automotor sob influência de álcool.