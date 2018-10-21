Exército fiscalizou 1.172 veículos durante “Operação Atalaia” na fronteira

Militares do Exército Brasileiro revistaram revistados 1.172 carros, nove embarcações e 356 vagões de trens durante a “Operação Atalaia” realizada de quarta a sexta-feira (17 e 19) na faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul. Além disso, 135 caminhões foram escaneados pela Receita Federal durante a ação.

Conforme o jornal Diário Corumbaense, o Exército contou com o apoio dos Órgãos de Segurança Pública e Fiscalização, Marinha, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Polícia Militar e Polícia Militar Ambiental. O objetivo da operação foi o de combater a entrada de ilícitos transfronteiriços no país.

Cerca de 350 militares do Exército foram empregados na operação que também utilizou 23 viaturas e cinco embarcações. Segundo o general de brigada Ricardo Piai a operações durante todo o ano e essa, especificamente, é uma continuidade de outras ações de combate a ilícitos transfronteiriços.

“Ela é curta, mas complementa outras operações que naturalmente fazemos, mas que não é de conhecimento da sociedade”, informou.