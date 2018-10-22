Casal de moto morre em acidente na BR-267 entre Rio Brilhante e Maracaju

Um casal morreu neste sábado (20) à noite na BR -267, no trecho entre Rio Brilhante e Maracaju. O homem de 26 anos e a mulher de 27, estavam em uma moto que foi atingida por uma caminhonete.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista abandonou o veículo e fugiu do local da batida, até o momento ele não foi localizado. Os corpos do casal foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados e depois serão encaminhados para Ivinhema, onde viviam.