Demitido de boate, homem é preso após ameaçar ex-patrão em Águas do Miranda

Região
Contra ele havia mandado de prisão em aberto, cumprido pela Polícia Militar
Homem identificado apenas como Kleber foi preso pela Polícia Militar na noite deste domingo, em uma boate localizada no distrito de Águas do Miranda, por ameaçar o ex-patrão devido ao fato de ter sido demitido. Durante atendimento da ocorrência, os policiais constataram que contra o suspeito havia mandado de prisão em aberto, e ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil na cidade de Anastácio.
De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 19 horas, o proprietário do estabelecimento acionou a polícia dizendo que estava sendo ameaçado pelo ex-funcionário, que portava uma faca. No local, os policiais encontraram com Kleber que negou tais fatos e disse que apenas teria encostado o dedo indicador na costa do ex-patrão. Mesmo assim, a vítima reiterou que foi ameaçada e mostrou uma faca enferrujada que teria sido usada na ação.
Diante dos fatos, os policiais foram verificar o histórico dos envolvidos e descobriram que Kleber era foragido. O dono da boate também foi levado à delegacia para as providências cabíveis.
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