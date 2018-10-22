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Demitido de boate, homem é preso após ameaçar ex-patrão em Águas do Miranda

Contra ele havia mandado de prisão em aberto, cumprido pela Polícia Militar

Renan Nucci

Publicado em 22/10/2018 às 09:11

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Homem identificado apenas como Kleber foi preso pela Polícia Militar na noite deste domingo, em uma boate localizada no distrito de Águas do Miranda, por ameaçar o ex-patrão devido ao fato de ter sido demitido. Durante atendimento da ocorrência, os policiais constataram que contra o suspeito havia mandado de prisão em aberto, e ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil na cidade de Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 19 horas, o proprietário do estabelecimento acionou a polícia dizendo que estava sendo ameaçado pelo ex-funcionário, que portava uma faca. No local, os policiais encontraram com Kleber que negou tais fatos e disse que apenas teria encostado o dedo indicador na costa do ex-patrão. Mesmo assim, a vítima reiterou que foi ameaçada e mostrou uma faca enferrujada que teria sido usada na ação.

Diante dos fatos, os policiais foram verificar o histórico dos envolvidos e descobriram que Kleber era foragido. O dono da boate também foi levado à delegacia para as providências cabíveis.

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