Em Miranda, PRF recupera automóvel roubado em Campo Grande

Na madrugada deste domingo, na BR-262, em Miranda, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo modelo Gol roubado em Campo Grande. Durante fiscalização, os agentes abordaram o automóvel que seguia para Corumbá com dois indivíduos dentro.

No momento da aproximação, o condutor jogou o veículo na direção da equipe policial e empreendeu fuga, sendo acompanhado pela viatura. Alguns quilômetros à frente, os indivíduos entraram em uma fazenda e abandonaram o carro, fugindo para uma mata próxima.

Após consulta aos sistemas, foi verificado que o veículo possuía registro de roubo na cidade de Campo Grande. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil em Miranda.