Em Miranda, PRF recupera automóvel roubado em Campo Grande

Policial
Para evitar a abordagem, suspeitos jogaram carro na direção da equipe policial
Na madrugada deste domingo, na BR-262, em Miranda, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo modelo Gol roubado em Campo Grande. Durante fiscalização, os agentes abordaram o automóvel que seguia para Corumbá com dois indivíduos dentro.
No momento da aproximação, o condutor jogou o veículo na direção da equipe policial e empreendeu fuga, sendo acompanhado pela viatura. Alguns quilômetros à frente, os indivíduos entraram em uma fazenda e abandonaram o carro, fugindo para uma mata próxima.
Após consulta aos sistemas, foi verificado que o veículo possuía registro de roubo na cidade de Campo Grande. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil em Miranda.
Tragédia em MS
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Furto durante a madrugada
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Loterias
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