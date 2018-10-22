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PMA autua homem por pesca ilegal no rio Miranda, região de Jardim

Um suspeito conseguiu fugir da abordagem policial

Renan Nucci

Publicado em 22/10/2018 às 07:52

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Durante fiscalização no rio Miranda, em uma região conhecida como Duas Porteiras no município de Guia Lopes da Laguna, a Polícia Militar de Jardim autuou onteme (21), um pescador por pesca ilegal.

O infrator, residente um Jardim, foi encontrado no leito do rio, com uma sacola com três exemplares de peixes das espécies dourado, piraputanga e curimbatá. Como não havia nenhum petrecho com o pescador, este informou que só transportava o pescado para um amigo que havia fugido, quando avistara os policiais.

A PMA suspeita que os infratores pescavam com petrechos ilegais, apesar de não ter sido encontrado nenhum material de pesca. 6 kg de peixes foram apreendidos. O pescador (24) foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 410,00, pelo fato de estar sem licença de pesca. O infrator que fugiu foi identificado e também será autuado no mesmo valor. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se apenas de infração administrativa.

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