PMA autua homem por pesca ilegal no rio Miranda, região de Jardim

Durante fiscalização no rio Miranda, em uma região conhecida como Duas Porteiras no município de Guia Lopes da Laguna, a Polícia Militar de Jardim autuou onteme (21), um pescador por pesca ilegal.

O infrator, residente um Jardim, foi encontrado no leito do rio, com uma sacola com três exemplares de peixes das espécies dourado, piraputanga e curimbatá. Como não havia nenhum petrecho com o pescador, este informou que só transportava o pescado para um amigo que havia fugido, quando avistara os policiais.

A PMA suspeita que os infratores pescavam com petrechos ilegais, apesar de não ter sido encontrado nenhum material de pesca. 6 kg de peixes foram apreendidos. O pescador (24) foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 410,00, pelo fato de estar sem licença de pesca. O infrator que fugiu foi identificado e também será autuado no mesmo valor. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se apenas de infração administrativa.