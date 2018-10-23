Fiat Uno de Aquidauana lotado com sapatos é furtado na Capital

Policial
Crime ocorreu na madrugada de sábado
Fiat Uno com placas de Aquidauana foi furtado na madrugada do último sábado, na região do Jardim Imá, em Campo Grande. O veículo pertence a um vendedor ambulante de 55 anos, que teve seus produtos levados também. A vítima disse que havia estacionado o carro com os demais objetos na Rua Florianópolis na noite anterior e que, na manhã do dia seguinte, ao verificar, descobriu que havia sido furtado. Junto foram levados celulares e aproximadamente 80 pares de sapato.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS