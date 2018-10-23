Fiat Uno de Aquidauana lotado com sapatos é furtado na Capital

Fiat Uno com placas de Aquidauana foi furtado na madrugada do último sábado, na região do Jardim Imá, em Campo Grande. O veículo pertence a um vendedor ambulante de 55 anos, que teve seus produtos levados também. A vítima disse que havia estacionado o carro com os demais objetos na Rua Florianópolis na noite anterior e que, na manhã do dia seguinte, ao verificar, descobriu que havia sido furtado. Junto foram levados celulares e aproximadamente 80 pares de sapato.