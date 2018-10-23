Foragido da justiça é preso pela Polícia Militar em Aquidauana

Um homem de 28 anos foi preso ontem (22) na Rua Fernando Lucarelli, em Aquidauana, pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar de Anastácio. O fato ocorreu por volta das 23 horas, quando a equipe foi à cidade vizinha prestar apoio aos policiais militares da área.



A guarnição de serviço fez a abordagem no indivíduo após ele demonstrar a atitude ‘suspeita’ de tentar, repentinamente, mudar de direção assim que viu os policiais militares. Ao ter seu nome consultado no sistema de checagens da segurança pública, foi constatado que era foragido.



Diante desse fato, o homem foi entregue à Delegacia de Polícia local para as providências necessárias.