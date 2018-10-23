Tragédia nas estradas: Dupla Sertaneja e irmãos morrem em acidente de veículo em rodovia

Os irmãos Fábio Antônio Tomé e Guilherme Aramis Tomé, que formavam a dupla sertaneja Fábio & Guilherme, morreram em um acidente de carro no domingo (21) na Rodovia Altino Arantes, em Batatais, interior de São Paulo.

O Honda Civic da dupla teria perdido o controle da direção e sido arrastado para um matagal, após invadir a pista contrária e bater de frente com um caminhão. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Os corpos dos irmãos, que morreram ainda no local, ficaram presos às ferragens e foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, o caminhoneiro envolvido no acidente não se feriu e o trânsito não chegou a ser interrompido.

Após passarem por necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Franca, em São Paulo, os corpos dos irmãos devem ser levados, na tarde desta segunda-feira (22), para Passos, cidade mineira onde a dupla nasceu. Ainda não há informações sobre local, data e horário do velório.

Conhecidos no universo sertanejo como “Gordinhos”, os irmãos Fábio e Guilherme iniciaram a carreira artística em maio de 2009, sua música mais conhecida, chamada Toalhinha, conta com mais de 15 000 visualizações no YouTube. A dupla recebeu mensagens de apoio nas redes sociais.