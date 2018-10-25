Advogado José Atanásio é morto em fazenda no município de Bela Vista

Investigações
Corpo será velado na Câmara Municipal de Jardim
O advogado José Atanásio Lemos Neto, de 73 anos, foi morto a tiros em sua propriedade rural na manhã desta quinta-feira, no município de Bela Vista. A Polícia Civil e a perícia ainda não têm detalhes sobre o que aconteceu, mas a suspeita é de que uma dupla em moto tenha cometido o crime.
Ele já atuou como vereador, advogado e pecuarista em Jardim, e era presidente da Confederação Brasileira de Laço Comprido e fundador da Federação dos Clubes de Laço de Mato Grosso do Sul. O caso é investigado.
O corpo será velado na Câmara Municipal de Jardim e, segundo familiares, o sepultamento deve ser feito em Campo Grande. De acordo com a filha, a Advogada Luciana Branco Vieira, José também foi quem ajudou na criação da 2ª Vara de Jardim, um trabalho exemplar pela advocacia.
A Ordem dos Advogados do Brasil vai cobrar rigorosa apuração das autoridades sobre a morte do Advogado, para saber se a execução tem ligação com sua atividade profissional.
“A OAB/MS repudia qualquer tipo de violência contra quem quer que seja, ainda mais contra um advogado. Sabemos das nossas dificuldades no exercício profissional, muitas vezes as relações são incompreendidas. O Doutor José Atanásio prestou relevantes serviços a advocacia e a sociedade sul-mato-grossense”, disse o Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, reforçando o seu repúdio contra qualquer tipo de violência praticado contra advogado ou quem quer que seja no exercício profissional ou não.
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