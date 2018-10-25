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Casal é preso com mais de 48 quilos de cocaína escondida embaixo de banco traseiro de carro

Motorista disse que estava indo fazer compras em SP

Luiz Guido Junior

Publicado em 25/10/2018 às 07:38

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Condutora de 25 anos e o passageiro de 28 anos foram presos em flagrante na manhã desta quarta-feira (24) quando transportavam mais de 48 quilos de cocaína. A droga teria vindo de Corumbá, cidade distante a 428 quilômetros de Campo Grande e seria entregue em São Paulo (SP).

Conforme informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o casal que estava em um Fiat Uno com placas de Miranda (MS), foi abordado durante fiscalização de rotina na Unidade Operacional de Três Lagoas (MS), na BR-262 no início da manhã desta quarta-feira.

Ainda conforme informações policiais, tanto a motorista quanto o passageiro ficaram nervosos com a presença da equipe o que gerou uma busca minuciosa no interior do veículo. Policiais rodoviários federais encontraram, em um compartimento embaixo do banco traseiro, 47 tabletes de cocaína, que somaram 48,5kg (quarenta e oito quilos e quinhentos gramas) da droga.

Questionados, o passageiro informou que pegou o veículo carregado em Corumbá e levaria para a cidade de São Paulo (SP) e pelo transporte receberia a quantia de R$ 3 mil. Já a motorista informou que desconhecia o transporte da droga. Ela alegou que pegou o carro em Campo Grande (MS) e iria à capital paulista para comprar roupas.

O casal, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Federal em Três Lagoas/MS.

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