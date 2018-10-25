PM dá palestra sobre direção defensiva ao Exército em Aquidauana

Aquidauana
Objetivo é evitar acidentes de trânsito no trabalho e nos trajetos
Hoje (25), o 7º Batalhão de Polícia Militar, representado pelo Sargento Geosmar, ministrou uma palestra ao efetivo de soldados do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, em Aquidauana.
O norte da palestra ministrada pelo Sargento, foi explicar, de uma maneira clara e simples, sobre os “princípios da Direção Defensiva”, a fim de se evitar acidentes de trânsito no trabalho e nos trajetos. Além disso, a oportunidade foi propícia para tratar sobre as mortes ocasionadas pela conduta inadequada daqueles que se utilizam das vias públicas nos deslocamentos.
O subcomandante do 9º BECmb, Major Eng. Niedson, assim como os demais, receberam o representante do 7º BPM de forma cortês e se propuseram a agendar novas atividades futuras, relacionadas ao tema. O objetivo é sensibilizar a todos, de forma contínua, sobre um trânsito mais humano e solidário.
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