PM dá palestra sobre direção defensiva ao Exército em Aquidauana

Hoje (25), o 7º Batalhão de Polícia Militar, representado pelo Sargento Geosmar, ministrou uma palestra ao efetivo de soldados do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, em Aquidauana.



O norte da palestra ministrada pelo Sargento, foi explicar, de uma maneira clara e simples, sobre os “princípios da Direção Defensiva”, a fim de se evitar acidentes de trânsito no trabalho e nos trajetos. Além disso, a oportunidade foi propícia para tratar sobre as mortes ocasionadas pela conduta inadequada daqueles que se utilizam das vias públicas nos deslocamentos.



O subcomandante do 9º BECmb, Major Eng. Niedson, assim como os demais, receberam o representante do 7º BPM de forma cortês e se propuseram a agendar novas atividades futuras, relacionadas ao tema. O objetivo é sensibilizar a todos, de forma contínua, sobre um trânsito mais humano e solidário.

