Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:42

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Ex-segurança de Rafaat é executado com 40 tiros de fuzil na Capital

Vítima foi atingida ao sair de uma barbearia na rua Amazonas

Renan Nucci

Publicado em 27/10/2018 às 07:18

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ex-segurança do traficante paraguaio Jorge Rafaat, Orlando da Silva Fernandes, 41 anos, foi executado com cerca de 40 tiros de fuzil calibre ponto 556 ao deixar uma barbearia, no início da noite desta sexta-feira (26), na Rua Amazonas, no bairro Santa Fé, região central de Campo Grande.

Fernandes, conhecido como 'Bomba', possui quatro ac usações formais na Justiça por associação ao tráfico. O Correio do Estado apurou que ele vivia no bairro de alto padrão escondido e estava jurado de morte por facções criminosa, principais suspeitas do crime.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 18h. Não há informações sobre os autores até a publicação desta reportagem, mas informações são de que se trata de uma dupla, que fugiu em um carro após o crime. Um motoqueiro poderia estar participando da ação dando cobertura.

Ainda de acordo com a PM, Fernandes carregava com si grande quantidade de dinheiro. São R$ 2,5 mil em cheques e pelo menos outros R$ 1,2 mil em notas.

Testemunhas relatam que a vítima estava na barbearia e, ao se dirigir a seu carro, uma caminhonete Hilux branca, estacionado em uma viela, foi surpreendido pelos atiradores.

Com medo e assustados, as pessoas não quiseram dar mais informações à reportagem do Correio do Estado. Familiares da vítima ainda estavam sendo localizadas.

Além da PM, equipes da perícia e da Polícia Civil também já estão no local. O estabelecimento onde Fernandes estava foi fechado pelos donos.

Ainda segundo informações da PM, um carro foi incendiado no Jardim Seminário, na região norte, minutos depois do crime. A polícia suspeita que seja o veículo usados pelos atiradores na execução.

Além de Fernandes, uma pessoa ficou ferida na ação. É outro cliente da barbearia que chegava ao local e ficou com o pescoço ferido pelos estilhaços do vidro de seu veículo, um Chevrolet preto, atingido por um dos tiros.

A polícia não confirma, mas tiros do fuzil também teriam atingido apartamentos da região, segundo relato de alguns moradores.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo