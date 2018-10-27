PM apreende espada samurai com homem que invadiu casa em Aquidauana

Aquidauana
A polícia tenta descobrir se a espada era furtada
A Polícia Militar de Aquidauana apreendeu na manhã deste sábado uma espada samurai tipo katana que supostamente teria sido furtada. A arma estava com um homem de 48 anos, morador em Camapuã, que havia invadido uma casa. Fatos ocorreram na região da Vila Paraíso.
Moradores da residência, assustados, chamaram os policiais que detiveram o homem. Ele seria funcionário de uma fazenda da região, foi reconhecido por um amigo e levado à delegacia, onde prestou esclarecimentos e foi liberado. A polícia tenta descobrir se a espada era furtada.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS