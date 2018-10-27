PM apreende espada samurai com homem que invadiu casa em Aquidauana

A Polícia Militar de Aquidauana apreendeu na manhã deste sábado uma espada samurai tipo katana que supostamente teria sido furtada. A arma estava com um homem de 48 anos, morador em Camapuã, que havia invadido uma casa. Fatos ocorreram na região da Vila Paraíso.

Moradores da residência, assustados, chamaram os policiais que detiveram o homem. Ele seria funcionário de uma fazenda da região, foi reconhecido por um amigo e levado à delegacia, onde prestou esclarecimentos e foi liberado. A polícia tenta descobrir se a espada era furtada.