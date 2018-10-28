Sem-terra denunciam incêndio criminoso em acampamento na 262

BR 262
“É a primeira vez que queima barraco”, diz coordenadora, que relata atos constantes de vandalismo
Trabalhadores sem-terra do acampamento Sebastião Bilhar, às margens da BR-262, próximo a Dois Irmãos do Buriti, denunciam incêndio criminoso na noite de sábado (dia 27). De acordo com Leia Vilas Boas, coordenadora do MST, as pessoas estavam reunidas assistindo ao Jornal Nacional, quando ouviram barulho de rojão e logo avistaram o fogo.
Ainda segundo ela, uma pessoa que mora perto do barraco incendiado disse que passou um veículo, ocupantes gritaram e quando olhou para trás o barraco estava em chamas. O dono não estava e os danos foram materiais, com perdas de roupas e móveis.
“Graças a Deus o dono do barraco não estava. Hoje, vamos levar ele para fazer o Boletim de Ocorrência em Dois Irmão do Buriti”, afirma. O acampamento reúne 150 famílias oriundas de oito movimentos sociais. Conforme Leia, são comuns atos de vandalismo, como furto da bandeira do MST ou faixas e defesa da reforma agrária. “Mas é a primeira vez que queima barraco”, afirma.
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