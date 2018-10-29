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Bombeiros recebe trote sobre falso vazameto de amônia em fábrica da JBS

Equipes foram averiguar e constataram que se tratava de falsa comunicação

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/10/2018 às 09:55

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Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã de hoje (28) para atender um vazamento de amônia dentro da unidade da JBS, localizada no bairro Vila Popular, Campo Grande. A denúncia anônima grave foi checada antes do envio de uma equipe para o local, que mesmo com a negativa foi checar a informação.

Segundo apuração da reportagem do Correio do Estado, uma equipe entrou na unidade pelo portão da frente e saiu pelos portões do fundo. O responsável pela segurança do da portaria afirmou que nenhum chamado de vazamento de amônia foi feito.

Neste momento as equipes apuram se estão caindo em um novo trote. O Centro Integrado de  Operações de Segurança (Ciops) na Rua José Pedrossian. O Corpo de Bombeiros está há mais de 20 minutos procurando o endereço e não consegue contato com o solicitante.

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