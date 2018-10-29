Bombeiros recebe trote sobre falso vazameto de amônia em fábrica da JBS

Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã de hoje (28) para atender um vazamento de amônia dentro da unidade da JBS, localizada no bairro Vila Popular, Campo Grande. A denúncia anônima grave foi checada antes do envio de uma equipe para o local, que mesmo com a negativa foi checar a informação.

Segundo apuração da reportagem do Correio do Estado, uma equipe entrou na unidade pelo portão da frente e saiu pelos portões do fundo. O responsável pela segurança do da portaria afirmou que nenhum chamado de vazamento de amônia foi feito.

Neste momento as equipes apuram se estão caindo em um novo trote. O Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) na Rua José Pedrossian. O Corpo de Bombeiros está há mais de 20 minutos procurando o endereço e não consegue contato com o solicitante.