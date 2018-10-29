Sete eleitores foram presos neste domingo por desacato em Bonito

Neste domingo (28) das Eleições 2018, o município de Bonito registrou três casos de desacato de seis eleitores que abusaram ilegalmente do álcool e outro que ofendeu com xingamentos um fiscal do TRE em sessão de votação.

O primeiro caso aconteceu no final da manhã de ontem. Um homem de 40 anos foi preso pela PM que realizava rondas durante as Eleições e avistou o eleitor no Bairro Marambaia, cambaleante. Ele desacatou os policiais, os chamando de “vagabundos”. Foi preso com uma garrafa de pinga praticamente vazia.

Em seguida, outra guarnição da PM deu voz de prisão a cinco pessoas às 15h30: uma mulher de 49 e mais quatro, sendo dois de 29 anos, um de 32 e outro de 39. Todos estavam bebendo em frente a uma casa na Rua Ari Silva Machado.

Por conta da Lei Seca durante as Eleições, o grupo foi abordado pela Polícia, mas ignorou a presença da PM e continuou a ingerir bebidas alcoólicas. Um deles passou a questionar a autoridade policial, dizendo que não parariam, pois estavam na calçada de sua casa e que não tinham autoridade para fazer nada.

Diante disso, os policiais deram voz de prisão aos cinco envolvidos e todos foram conduzidos à DP de Bonito. Um deles ainda ameaçou a equipe, dizendo que não tinham competência para prendê-los, que eram atrevidos e que não iriam se safar após falar com o advogado. Os policiais tiveram que usar algemas para contê-los, já que estavam alterados por conta da ingestão de álcool.

Boca de urna

No final da tarde de ontem, já finalizando o período de votação, um fiscal do TRE teve de chamar a PM para conter um eleitor descontrolado. Um homem de 27 anos estava na sessão com sua filha de 5 anos na Escola Vitalina Vargas Machado.

Na fila de votação, o eleitor passou a perguntar à filha em quem o pai teria votado. A menina teria respondido “Bolsonaro”, segundo o boletim de ocorrência. O eleitor foi repreendido, mas continuou e perguntou novamente à filha sobre quem seria seu candidato.

A menina tornou a repetir. O fiscal realizou a abordagem e o homem disse “vai tomar no c*”. Diante do fato, o homem foi preso pela PM e teve de ser algemado, por conta da agressividade. Foi encaminhado à DP de Bonito para as medidas cabíveis.