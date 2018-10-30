Adolescente é apreendido depois de fugir dirigindo carro em alta velocidade

Fuga
Jovem realizou manobras perigosas e colocou a vida de terceiros em risco
Adolescente de 14 anos foi apreendido pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Aquidauana, depois fugir em alta velocidade conduzindo um veículo modelo Gol na cidade de Anastácio. O veículo, que era produto de leilão e não estava devidamente identificado, teria sido pego pelo menor sem autorização de familiares.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais se deslocavam para Anastácio em diligências, quando logo após a ponte velha se depararam com o Gol com os vidros fechados, sem tarjeta e lacre na placa, de forma suspeita. Houve tentativa de abordagem, mas o condutor não obedeceu fugiu, iniciando perseguição.
O condutor avançou em alta velocidade, realizando manobras perigosas e colocando em risco a vida de terceiros. Um dos pneus do veículo chegou a estourar, mas ele continuou, causando danos na suspensão do carro. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio e o rapaz acabou detido na Rua Bonfin, depois de passar perto da prefeitura. Ele foi encaminhado à delegacia.
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