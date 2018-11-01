Com fluxo de veículos 40% maior no feriado prolongado, Polícia Rodoviária iniciará “Operação Finados”

Prevendo aumento, nos horários de pico, de até 40% no fluxo de veículos durante o fim de semana prolongado, devido ao feriado de Finados (2.11), o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) inicia nessa quinta-feira (1º.11), às 16 horas, a operação Finados 2018 que irá fiscalizar os quase 15 mil quilômetros de estradas estaduais de Mato Grosso do Sul.

Entre os crimes a serem combatidos estão o abuso da velocidade, embriaguez ao volante e as ultrapassagens proibidas. O número de policiais será ampliado em horários e pontos de maior incidência de acidentes. Serão utilizados radares móveis em locais estratégicos, nos horários de maior fluxo para prevenir acidentes e inibir motoristas que excedem o limite de velocidade permitida.

Conforme o Batalhão da Polícia Militar, o maior movimento nas estradas deve ocorrer no início da manhã de amanhã e na tarde de domingo (4.11), quando a população retorna para suas cidades de origem.

Serão 80 horas de policiamento preventivo realizados por equipes de 12 bases Operacionais Rodoviários fixadas nos municípios de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Bonito, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Outras 12 equipes volantes percorrerão pontos vulneráveis das rodovias, conforme informa o comandante do BPMRv, o tenente-coronel Wagner Ferreira da Silva.

Orientações de Segurança

Para ter uma viagem segura, a orientação da Policia Militar Rodoviária é respeitar os limites de velocidade, manter distância segura dos demais veículos e só ultrapassar quando houver condições seguras.

É fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. O BPMRv salienta ainda sobre as condições do motorista, que não deve dirigir com sono, devendo fazer uma pausa a cada três ou quatro horas para descansar ou revezar a direção.

O uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças é imprescindível, equipamentos que podem fazer diferença em caso de acidente.

Em caso de emergência, ligue para a Polícia Militar Rodoviária pelo número 198.