Motorista de 55 anos morre após ser arremessado em acidente no Pantanal

Pantanal
Vítima conduzia caminhão que bateu em ponte na BR-262
Acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira, na entrada de Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, terminou com um motorista de 55 anos morto. A vítima conduzia um caminhão que bateu na proteção da ponte sobre o rio Paraguai, na BR-262.
Ele conduzia um caminhão com placas de madeira, quando o houve a colisão. O compartimento de carga chegou a se desprender e cair na ribanceira.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista chegou a ser arremessado para fora do veículo e não resistiu. A Polícia Civil apura as causas do acidente.
Tragédia em MS
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Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
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