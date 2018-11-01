Motorista de 55 anos morre após ser arremessado em acidente no Pantanal

Acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira, na entrada de Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, terminou com um motorista de 55 anos morto. A vítima conduzia um caminhão que bateu na proteção da ponte sobre o rio Paraguai, na BR-262.

Ele conduzia um caminhão com placas de madeira, quando o houve a colisão. O compartimento de carga chegou a se desprender e cair na ribanceira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista chegou a ser arremessado para fora do veículo e não resistiu. A Polícia Civil apura as causas do acidente.