Polícia Militar Rodoviária divulga resultado da operação Finados

O 14º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) divulgou na manhã desta segunda-feira (5.11) o resultado da operação Finados 2018, realizada nesse feriado prolongado de 1º a 4 de novembro. O objetivo da ação foi proporcionar mais segurança aos usuários que trafegam pelas rodovias de Mato Grosso do Sul.

O policiamento rodoviário foi reforçado nas 12 bases operacionais da BPMRv, distribuídas pelos municípios de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Bonito, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, além de equipes volantes que percorreram pontos e horários sensíveis e vulneráveis das rodovias estaduais, que somam aproximadamente 15 mil quilômetros, entre estradas pavimentadas e não pavimentadas.

Durante a Operação foram vistoriados 2.970 veículos, lavradas 175 multas, apreendidos 226,5 quilos de drogas e cinco pessoas presas em flagrante. Já em relação aos acidentes de trânsito, a Polícia Militar Rodoviária atendeu quatro ocorrências, que implicaram em seis vítimas, sendo uma fatal.

Ainda uma pessoa foi presa e conduzida à Delegacia de Polícia por dirigir veículo automotor sob a influência de álcool, e foram registradas três casos de descaminho.

De acordo com o comando do BPMR, as rodovias estaduais continuarão contatando com uma forte presença das equipes da Polícia Militar Rodoviária, e que os usuários que notarem qualquer tipo de irregularidade podem entrar em contato por meio do telefone 198.