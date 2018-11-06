Polícia Civil apreende munições durante busca em casa na Vila Trindade

A Polícia Civil de Aquidauana apreendeu munições em uma residência localizada na Rua Julião Dittimar, na Vila Trindade. O suspeito proprietário do material não estava no imóvel, mas foi identificado e responde pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido.

Segundo boletim de ocorrência, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram três munições calibre 38 em um armário da cozinha e mais cinco em uma cômoda em um dos quartos. O material foi levado para a Delegacia de Polícia.



