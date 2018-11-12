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Força Tática da PM de Aquidauana passa por curso de aperfeiçoamento

A aula inaugural foi realizada na manhã desta segunda-feira

Renan Nucci

Publicado em 12/11/2018 às 15:40

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Hoje pela manhã (12) o Comandante do 7º Batalhão PM, tenente-coronel Amaral, promoveu a Solenidade de “Aula Inaugural do “2º CAFT (Curso de Aperfeiçoamento em Força Tática)”, com a presença dos alunos do curso, colaboradores e uma parte do efetivo da unidade.

Dentre os presentes também destacamos o Tenente-coronel PM Daniel (representando o Comandante do Policiamento da Área-3, Coronel PM Hélio Gauto), Tenente-coronel PM Marcos Paulo (Subcomandante da Academia de Polícia da PMMS), Tenente-coronel PM Poletti (Comandante do BPChoque) e outras autoridades locais.

Em poucas palavras, o Comandante do 7º Batalhão PM agradeceu a presença de todos, evidenciou a importância do curso para o efetivo e celebrou o apoio dos amigos e instrutores. Na oportunidade, o Tenente-coronel Amaral fez questão de parabenizar o Sgt PM Adeilton (um dos mais antigos policiais militares da Radiopatrulha), pelo empenho e profissionalismo demonstrado ao longo de mais de 28 anos de serviço.

Antes do encerramento, houve a entrega de certificados aos colaboradores que, com muito desprendimento, investiram na estrutura logística para a concretização do curso. Logo após, os presentes puderam ouvir uma palestra ministrada pelo Tenente-coronel PM Marcos Paulo sobre os “Atributos Essenciais para os Integrantes de Força Tática”.

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