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Polícia Militar Rodoviária lança Operação Proclamação da República 2018

As ações terão início às 8h desta quinta-feira (15) até às 8h de segunda-feira (19)

Renan Nucci

Publicado em 13/11/2018 às 14:40

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Durante o feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Militar (PRM) irá deflagrar a “Operação Proclamação da República 2018”. As ações terão início às 8h desta quinta-feira (15) até às 8h de segunda-feira (19) nas estradas estaduais e vicinais de acesso aos municípios do MS. O foco será a prevenção e redução de acidentes graves, crimes e infrações de trânsito ao longo dos quase 15 mil quilômetros de rodovias estaduais.

A  PRM priorizará ações preventivas em relação ao abuso da velocidade, bebida ao volante, ultrapassagens proibidas e o não uso do cinto de segurança, assim como veículos com faróis apagados.

A intensificação do policiamento nas rodovias do Estado se realizará por meio das 12 (doze) Bases Operacionais Rodoviárias fixadas nos municípios de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Bonito, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Além de outras 12 (doze) equipes volantes que percorrerão pontos e horários sensíveis e vulneráveis das rodovias estaduais.

Para fiscalização do excesso de velocidade serão utilizados radares móveis em pontos e horários das rodovias de maior fluxo de veículos visando prevenir acidentes. A PMR ainda fará atuação no enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho e demais crimes que possam perturbar as estradas e rodovias estaduais.

 

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