Empresário é executado ao estacionar caminhonete na garagem de casa; filho também é baleado

A Polícia Civil investiga a execução de um empresário, durante a madrugada desta quinta-feira (15), em Campo Grande. Ele chegava em casa, acompanhado do filho e uma terceira pessoa, quando foi estacionar a caminhonete e houve a abordagem de bandidos.

A investigação diz que ao menos 12 tiros foram disparados no local, dois atingiram a vítima e ele morreu antes mesmo da chegada do socorro médico. O filho também foi ferido e encaminhado para a Santa Casa.

Conforme o depoimento de testemunhas, o empresário chegou no aeroporto por volta das 11h30 (de MS). O filho então saiu de casa, no Jardim Bela Vista, para buscá-lo. No retorno, assim que abriu o portão da garagem, homens pararam um carro na frente e efetuaram os disparos.

O Corpo de Bombeiros chegou no local e constatou a morte do empresário. Já o filho dele permanece internado na ala vermelha do hospital. Conforme o G1, a assessoria de imprensa da Santa Casa disse que ele foi atingido no tórax, no lado esquerdo e está em estado grave. Nesta manhã, a vítima aguarda avaliação da equipe de cirurgia e permanece com drenos.