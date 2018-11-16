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Pedro Gomes

Jovem morre depois de passar mal em festa com muita bebida alcóolica

Amigos encontraram ela morta em colchão no local

Renan Nucci

Publicado em 16/11/2018 às 18:16

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Jovem identificada como Fernanda Ribeiro, de 21 anos, morreu na noite da última quinta-feira (15), em Pedro Gomes, durante uma festa na casa de amigos. Segundo boletim de ocorrência, ela estaria ingerindo bebidas alcoólicas e passou mal.

De acordo com o site Edição MS, a mulher foi a uma festa na casa de um amigo na quarta-feira (14) e por lá ficou até a madrugada, quando teria feito uma pausa para descansar. No começo da tarde de quinta, a jovem voltou a participar da festa.

Conforme relataram as testemunhas, a jovem estaria embriagada e passou mal no final do dia. Por conta disso, os amigos a deitaram em um colchão, em um cômodo da casa, para que ela descansasse. Algumas horas depois, eles foram conferir como ela estava e a encontraram morta.

Fernanda chegou a ser levada para o hospital, onde foi constatada a morte. A Polícia Civil esteve na residência onde a jovem morreu, porém nada de ilícito foi encontrado, apenas embalagens das bebidas alcoólicas. A causa da morte será investigada.

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