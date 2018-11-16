Jovem morre depois de passar mal em festa com muita bebida alcóolica

Pedro Gomes
Amigos encontraram ela morta em colchão no local
Jovem identificada como Fernanda Ribeiro, de 21 anos, morreu na noite da última quinta-feira (15), em Pedro Gomes, durante uma festa na casa de amigos. Segundo boletim de ocorrência, ela estaria ingerindo bebidas alcoólicas e passou mal.
De acordo com o site Edição MS, a mulher foi a uma festa na casa de um amigo na quarta-feira (14) e por lá ficou até a madrugada, quando teria feito uma pausa para descansar. No começo da tarde de quinta, a jovem voltou a participar da festa.
Conforme relataram as testemunhas, a jovem estaria embriagada e passou mal no final do dia. Por conta disso, os amigos a deitaram em um colchão, em um cômodo da casa, para que ela descansasse. Algumas horas depois, eles foram conferir como ela estava e a encontraram morta.
Fernanda chegou a ser levada para o hospital, onde foi constatada a morte. A Polícia Civil esteve na residência onde a jovem morreu, porém nada de ilícito foi encontrado, apenas embalagens das bebidas alcoólicas. A causa da morte será investigada.
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