Juiz devolve direito de dirigir e tira tornozeleira de estudante envolvido na morte de advogada no trânsito

A decisão atende ao pedido da defesa de João Pedro, que não precisa mais usar tornozeleira eletrônica. Além disso, ele teve o direito de dirigir devolvido e não necessita mais cumprir recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Por outro lado, o magistrado manteve a proibição de ausência da comarca e fiança nos moldes fixados e que já vem sendo cumpridos pelo citado. O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Afonso Pena e Paulo Machado.

De acordo com a perícia, a caminhonete de João Pedro atingiu o carro da advogada a 115 Km/h, bem acima da velocidade permitida. Testemunhas disseram que ele apresentava sinais de embriaguez e estaria em alta velocidade. Câmera de segurança registrou a batida.

No veículo de Carolina estava o filho dela de 3 anos que foi encaminhado para Santa Casa em estado grave. Depois de receber alta do hospital, ficou sob os cuidados dos pais da vítima.

O estudante fugiu do local do acidente e se apresentou à polícia três dias depois. Ele foi preso por mandado de prisão preventiva. Depois, foi solto após pagar fiança.