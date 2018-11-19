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Traficante brasileiro extraditado do Paraguai é levado para o Paraná

Marcelo Piloto foi transferido para penitenciária federal

Renan Nucci

Publicado em 19/11/2018 às 18:54

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Acusado de tráfico internacional, falsidade ideológica e homicídios, Marcelo Pinheiro Vieira, o Marcelo Piloto, foi transferido para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no oeste do Paraná, na tarde de hoje (19). Sua transferência para a penitenciária federal foi determinada pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro

Vieira estava preso no Paraguai desde 2017. Esta manhã, as autoridades paraguaias o extraditaram para o Brasil. Inicialmente, para a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu (PR), onde permaneceu até o meio da tarde, quando foi conduzido para Catanduvas.

Um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho, Vieira deixou o Brasil após ser condenado a 26 anos de prisão. Em dezembro de 2017, ele foi detido na cidade de Encarnación, no Paraguai, alvo de uma operação internacional conjunta entre várias agências.

No último sábado (17), Vieira matou com 17 facadas uma jovem de 18 anos que o visitava em sua cela, no Paraguai. Autoridades paraguaias acreditam que ele cometeu o crime para tentar evitar sua extradição para o Brasil.

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