SIG de Aquidauana apreende espingarda e várias munições com pescador

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Aquidauana apreendeu ontem uma espingarda e várias munições que estavam na residência de um pescador que vem sendo investigado.

Segundo a polícia, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os investigadores à edícula que fica na Rua Estevão Alves Correa, no bairro Alto, pois lá estavam armazenados alguns pertences dele.

Havia petrechos de pesca como barraca, motor e outros e, no meio dos objetos estava o armamento, motivo pelo qual o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia e vai responder por posse irregular de arma de fogo.



