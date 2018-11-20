SIG de Aquidauana apreende espingarda e várias munições com pescador

Policial
Homem responde por posse irregular de arma de fogo
O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Aquidauana apreendeu ontem uma espingarda e várias munições que estavam na residência de um pescador que vem sendo investigado.
Segundo a polícia, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os investigadores à edícula que fica na Rua Estevão Alves Correa, no bairro Alto, pois lá estavam armazenados alguns pertences dele.
Havia petrechos de pesca como barraca, motor e outros e, no meio dos objetos estava o armamento, motivo pelo qual o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia e vai responder por posse irregular de arma de fogo.
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