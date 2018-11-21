MPF requisita abertura de inquérito policial para investigar atropelamento de crianças indígenas em Miranda

Policial
Segundo representação protocolada no MPF, agente policial se recusou a registrar boletim de ocorrência
O Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul (MS) requisitou à Delegacia de Polícia Civil de Miranda a instauração de inquérito policial para apurar a prática de crimes relacionados ao atropelamento de duas crianças indígenas na estrada que dá acesso à aldeia Mãe Terra, localizada na terra indígena Cachoeirinha, município de Miranda. De acordo com representação protocolada no órgão ministerial, as duas meninas trafegavam de bicicleta, na manhã do dia 13 de novembro, quando foram atropeladas por uma caminhonete. O condutor fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.
As crianças sofreram ferimentos no rosto, ombros, braços e pernas. No dia seguinte ao atropelamento, 14 de novembro, o advogado do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) Anderson Souza esteve na delegacia de Polícia Civil do município para registrar boletim de ocorrência. O servidor da delegacia se negou a fazer o registro, afirmando que não seria possível registrar a ocorrência, pois as vítimas não sabiam indicar quem as atropelou ou a placa do veículo.
Além de requisitar a instauração de inquérito policial, o MPF também encaminhou cópia da requisição ao Ministério Público Estadual, para conhecimento e adoção de eventuais providências.
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