Jovem é esfaqueado após discussão enquanto assistia a jogo de futebol na TV

Jovem identificado apenas como Henrique foi esfaqueado após discussão enquanto assistia a uma partida de futebol na casa do amigo, por volta das 21h40 de ontem, na Rua João de Almeida Castro, no Guanandy, em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse que estava na casa do amigo, que tem 17 anos, quando houve desavença com outro rapaz que estava no local. Ao final da partida, enquanto seguia para sua residência, Henrique foi abordado.

O suspeito o golpeou com duas facadas, sendo uma no braço e outra na barriga, fugindo em seguida. O ferido foi encaminhado ao Hospital Regional e passou informações sobre o agressor à Polícia Militar, mas ainda não há informações sobre a prisão.