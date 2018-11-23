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Homem acusa esposa de traí-lo com vizinho e incendeia a própria casa em aldeia de MS: 'Vai morrer aí dentro'

O homem queimou a casa onde viviam com os 3 filhos em uma aldeia urbana em Dourados. A família, que já enfrentava dificuldades financeiras, agora não tem onde morar.

Luiz Guido Junior

Publicado em 23/11/2018 às 09:55

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Um homem de 28 anos incendiou a própria casa após ameaçar e acusar a esposa de traição em uma aldeia em Dourados, a 214 km de Campo Grande, nesta quarta-feira (21) . A mulher disse aos policiais que ao chegar em casa na noite de terça-feira (20), o homem a acusou de ter um relacionamento extraconjugal com o vizinho, e a ameaçou de morte.

Em depoimento, ela contou que o marido tem ciúme do vizinho por ele “emprestar” alimentos quando a família passa por dificuldades financeiras.

De acordo com a polícia, após acusar a esposa de traição e ameaçá-la, ele foi até a casa do vizinho dizendo que voltaria para matar a mulher. Ela, com medo, pegou os três filhos e foi para a residência do irmão, que mora nas proximidades, onde passou a noite.

Na quarta-feira (21) a mulher voltou à residência para pegar roupas para os filhos, quando o homem chegou e começou a chamá-la, dizendo que iria matá-la e queimar a residência.

Segundo a ocorrência, a mulher saiu correndo e pediu ajuda aos vizinhos. O homem então, a seguiu até a casa do cunhado e disse que colocaria fogo na casa. Da casa do irmão, ela viu o esposo iniciar o incêndio, em poucos minutos a residência foi destruída pelo fogo.

A mulher pediu medida protetiva contra o marido. A polícia investiga o caso.

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