Mulher que matou pais e enterrou corpos na varanda de casa é condenada a 46 anos de prisão em MS

Rita de Kassia Ferreira Ledesma, de 25 anos, filha do casal Paulo Pinto e Marilene Freitas, encontrados enterrados na varanda da casa da família, em Corumbá (MS), foi condenada nesta quinta-feira (22) pela morte dos pais, junto com o namorado. Ambos cumprirão pena de 46 anos de prisão.

O crime aconteceu em 24 de novembro de 2017. Ela planejou os assassinatos, esfaqueou os pais, esquartejou os corpos e enterrou-os em casa, com a ajuda do companheiro, Diego Antonio da Silva, de 27 anos. Segundo a polícia, o casal cometeu o crime para ficar com a herança.

Há um ano, o casal suspeito vendeu alguns bens da casa e com o dinheiro arrecadado, viajaram para Chapadão do Sul, região nordeste do estado, onde foram capturados. De acordo com a polícia, o plano do casal era fugir para o Piauí.

O casal foi condenado pela Justiça pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver. O Juiz da Vara de Execuções Penais de Corumbá, André Luiz Monteiro, condenou Diego a 46 anos e 5 meses e Rita a 46 anos e 9 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de multa.