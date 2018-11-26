Homem é preso com arma e drogas após agredir mulher em Dois irmãos do Buriti

Policial
Fatos ocorreram neste domingo
A Polícia Militar de Dois Irmãos do Buriti prende ontem um homem por violência doméstica. Com ele foram apreendidos arma, drogas e celulares. Por volta das 6h, os policiais foram acionados pelo Centro de Operações, com a informação de que uma mulher havia agredida.
Em contato com a vítima, ela relatou que seu esposo chegou em sua residência embriagado, agressivo e passou ameaçá-la. Com medo a mulher se refugiou na casa da sogra, onde o homem foi buscá-la e no caminho de volta a residência do casal ele passou a agredí-la.
A vítima cansada de tantas agressões decidiu levar o fato ao conhecimento das autoridades e solicitar medida protetiva contra o autor. Diante dos fatos, os Policiais Militares realizaram diligências, logrando êxito em localizar o autor, encaminhando-o até à Delegacia local para providências cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
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