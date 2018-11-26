Homem é preso com arma e drogas após agredir mulher em Dois irmãos do Buriti

A Polícia Militar de Dois Irmãos do Buriti prende ontem um homem por violência doméstica. Com ele foram apreendidos arma, drogas e celulares. Por volta das 6h, os policiais foram acionados pelo Centro de Operações, com a informação de que uma mulher havia agredida.

Em contato com a vítima, ela relatou que seu esposo chegou em sua residência embriagado, agressivo e passou ameaçá-la. Com medo a mulher se refugiou na casa da sogra, onde o homem foi buscá-la e no caminho de volta a residência do casal ele passou a agredí-la.

A vítima cansada de tantas agressões decidiu levar o fato ao conhecimento das autoridades e solicitar medida protetiva contra o autor. Diante dos fatos, os Policiais Militares realizaram diligências, logrando êxito em localizar o autor, encaminhando-o até à Delegacia local para providências cabíveis.